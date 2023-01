Mbaye Leye moet het poosje zonder Modou Tambedou stellen: “Maandag gaat hij onder het mes”

De kogel is door de kerk. Modou Tambedou ondergaat eerstdaags een operatie: “Tambedou moet maandag onder het mes”, bevestigt Essevee-coach Mbaye Leye. “We zullen hem wellicht nog vier à zes weken missen. De specialisten raden hem af om dat ‘bot’ nog langer te dragen. Er is ook geen garantie dat hij anders zou kunnen herstellen zonder chirurgische ingreep.”

Toch was er ook positief nieuws te melden vanuit de ziekenboeg: “Iedereen trainde vandaag met ons mee, behalve Willen uiteraard die nog altijd samen met Beernaert en De Buyser revalideert. Braem heeft vandaag wel de training kunnen hervatten. Drambaiev zat trouwens al gewoon op de bank in Anderlecht en kan normaal aantreden”, gaf Leye nog mee tijdens de traditionele persbabbel daags voor de partij tegen Westerlo.

Zaterdagmiddag ontvangt Essevee bovendien een verraderlijke tegenstander, beseft ook Leye: “Tegen Westerlo moeten we op onze hoede zijn en die goede dynamiek van de laatste weken proberen te behouden. Zij werken een goed seizoen af en kunnen zonder stress voetballen”, waarschuwt de Essevee-coach alvast voor de partij tegen de Kemphanen.

© BELGA

Daarnaast stond Leye ook nog even stil bij de prestatie van vorige woensdag in Anderlecht: “Tegen Genk hebben we de tegenstander nooit in de match laten komen. Daar slaagden we in Anderlecht niet in. We werden plots te nonchalant en slikten we twee goals door foutjes van ons. We hebben Genk echt aan het twijfelen gebracht. Terwijl we Anderlecht opnieuw in de match lieten komen.”

“We konden die nochtans noodzakelijke focus niet vasthouden. We hebben ong te vaak fases dat we te laks zijn. Anderzijds moeten we ook minder fouten maken. Als je niet agressief genoeg bent, krijgt Sammy meer werk op te knappen. Ik heb liever dat hij niet in de ploeg van de week wordt opgenomen, simpelweg omdat we de tegenstander geen enkele kans bij elkaar laten voetballen.”

Ondertussen breekt Leye ook een lans voor enkele jongens die de voorbije weken misschien minder opvallend waren maar ook een belangrijk aandeel hadden in renaissance van Essevee: “Bossut en Fadera vielen woensdag misschien meer op maar eigenlijk hadden er nog meer jongens aanspraak kunnen maken op een selectie voor ploeg van de week na de partij in Genk. Toen waren we nog beter dan tegen paars-wit.”

Nog op het verlanglijstje: ervaren defensieve versterking

Zo beseft Leye ook dat zijn ploeg de komende maanden nog flinke uitdagingen te wachten staat: “We willen er dan ook graag nog een ervaren verdediger bij die meteen inzetbaar is en geen aanpassingsperiode nodig heeft. We hebben meer dan elf jongens nodig, ook de spelers die woensdag invielen hebben hun rol vervuld en waren belangrijk om de drie punten mee te graaien op bezoek bij Anderlecht. De fighting spirit van iemand zoals Ramirez doet me goed. Ok, Murillo en Debast gingen in de fout maar dat is een gevolg van onze spelers die goed druk hebben gezet.”