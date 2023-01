Assistent-coach Frédéric De Meyer trekt met SK Deinze naar zijn ex-club RWDM: “Met Lennart Mertens hebben we een grote extra troef”

Assistent-coach Frédéric De Meyer is een Brusselaar en was van 2019 tot 2021 assistent-coach bij de Brusselaars onder coach Vincent Euvrard. Hij was ook T2 bij RWDM tijdens het seizoen 2013-2014 onder T1 Didier Beugnies. Hij werkte samen met Marc Grosjean bij Union van 2015 tot 2018, waarin onder andere Play-off 2 werd gehaald. “We staan voor vier finales”, beseft De Meyer. “Het is mogelijk dat we met 9 op 12 niet genoeg hebben om in de top zes te eindigen. Al zou het ook kunnen dat we met 7 op 12 wel in die opzet slagen. Het is ons doel om onze resterende vier matchen te winnen. Het zal ons tegen RWDM niet aan motivatie ontbreken. Onze opponent telt één punt minder dan de leiders SK Beveren en Beerschot, die het zondag tegen elkaar opnemen. Er is bij de thuismatchen van de Brusselse club altijd een grote publieke belangstelling, wat voor ons een extra dimensie aan deze wedstrijd geeft. Het wordt tijd dat we onze matige uitreputatie opvijzelen. We wonnen op vreemde bodem enkel bij Excelsior Virton en SL16.”

Nieuw wapen

De van Club NXT teruggekeerde Lennart Mertens komt tegen RWDM voor het eerst aan de aftrap.“RWDM beschikt over veel offensieve weelde, maar wij kunnen hier een sterk blok tegenover zetten. En we hebben met Mertens een nieuw sterk wapen. Iedere ploeg in onze reeks is op zoek naar een diepe spits met veel kwaliteiten. Mertens is samen met Dieumerci Mbokani van Beveren de beste speler op die positie. We kunnen met Lennart ook op een andere manier gaan spelen. Hij kan goed een bal bijhouden, waardoor we ook af en toe een lange bal zijn kant op kunnen sturen. Hij mist wel nog wat competitieritme, maar is fysiek in orde. Ik maak me weinig zorgen omtrent zijn conditionele paraatheid.”

Afrika

“Ik was in het voorbije jaar werkzaam als assistent-coach bij Congo-Brazzaville onder Paul Put”, gaat De Meyer verder. “De mensen zijn er straatarm maar zeer warm van inborst. Een hemelsbreed verschil met het voetbal in de westerse wereld. Ik ben er ook in die periode contact blijven onderhouden met Marc Grosjean, die ik al vele jaren goed ken. Wij hebben dezelfde kijk op voetbal. Ik belde ook vanuit Afrika bijna dagelijks met hem om het over bepaalde fasen in het voetbal te hebben. We hopen samen bij Deinze een mooi verhaal te schrijven. Ik ken nog veel mensen bij RWDM, maar mijn focus ligt nu bij Deinze. We gaan er alles aan doen om in de top zes te eindigen.”