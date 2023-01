Thierry Neuville strijdt om eerste ereplaats

Thierry Neuville reed zich in de Monte Carlo Rally naar een virtuele podiumplaats. — © Hyundai Motorsport / Fabien Dufour

Na afloop van de eerste volledige wedstrijddag van de Rally van Monte Carlo prijkt Thierry Neuville op een derde plaats in de tussenstand. De Hyundai-rijder was de hele dag verwikkeld in de strijd om de eerste ereplaats. Voorin staat er geen maat op Sébastien Ogier, die nu al op een voorsprong van 36 seconden kan buigen.