Van Louis Vuitton naar eigen merk: Britt Van Driessche lanceert eerste lijn van luxueus Belgisch handtassenlabel

Ze werkte jarenlang voor Louis Vuitton, verscheen zelfs even in de film Loft maar uiteindelijk waren het toch vooral haar eigen ontwerpen die het hart van Britt Van Driessche sneller deden slaan. De Antwerpse startte vorig jaar haar eigen modelabel op en daarvan staan de eerste creaties nu te blinken in haar showroom in Knokke. “Het was bedoeld als een hobby maar het kriebelde te veel.”