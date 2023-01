Paul Nardi heeft zich in geen tijd opgeworpen tot vaste waarde in doel bij AA Gent: “Ik kan nog beter”

“We hebben een mooie kans laten liggen om te winnen tegen Charleroi”, probeerde Paul Nardi zijn ontgoocheling te verbergen. Daags na de troosteloze 0-0 was de Franse doelman nog flink aan het balen. “Charleroi stond heel laag en wij vonden de ruimtes niet en konden daardoor ook niet veel kansen bij elkaar voetballen. Vervolgens merk je dat Brugge niet wint in Sint-Truiden, tja, dat is wel zuur. Maar we blijven wel in de strijd.”

Net als zijn coach toont Nardi zich ook best wel kritisch voor de Gentse teamprestatie. “De coach heeft gelijk als hij zegt dat we niet genoeg brengen. We moeten meer ons overwicht tonen. Het moet gewoon beter. Op bezoek bij Union en Antwerp waren we niet op niveau, maar ook tegen Kortrijk was het niet makkelijk. Toen kregen we wel te kampen met drie blessures en Kortrijk is ook best wel in vorm. Toch moeten we allemaal beter gewoon presteren om de top vier te halen.”

Nardi toont zich wel een optimist. “Een gebrek aan constante prestaties speelt ons al langer parten, al hadden we nu misschien anders gepraat als we gisteren op het einde nog hadden gescoord. Ik maak me niet meteen zorgen, onze coach zal zeker oplossingen aanbieden. Charleroi blijft bovendien een gevaarlijk team. 0-0 is geen goed resultaat voor ons, maar je mag hen ook niet onderschatten.”

“Die strijd voor de vierde plaats is eigenlijk niet zo stresserend, hoor. Stress speelt daarbij voor mij eigenlijk geen rol. Ik noem het eerder motivatie”, toont Nardi zich een koele kikker. “Als Brugge minder punten had verloren, spraken we nu misschien anders. Des te beter voor ons, maar nu moeten we er wel meer van profiteren. De resultaten op Union en Antwerp hebben ons natuurlijk pijn gedaan. Mentaal was dat zwaar. Enkele dagen later speelden we tegen Kortrijk dan weer een referentiematch. Je wint na een zware match, dat moeten we ook onthouden.”

Zondagavond wacht de partij op het kunstgras van Stayen. Aftrap om 21 uur. Geen pretje voor de modale fan, maar ook niet voor een profvoetballer. “Voetballen op zondagavond om 21 uur, dat heeft ook een invloed op ons. Ik heb ook liever een match in de namiddag met een vol stadion, maar we zijn profs, we mogen daar niet te lang bij stilstaan.”

“STTV is bovendien ook gewoon een stevig geheel met een degelijke defensie. Ze staan ook niet zo ver van ons en speelden toch ook gelijk tegen Club Brugge, hè. Bovendien moeten we daar op een voor ons ongebruikelijke ondergrond voetballen. Kunstgras is nooit evident. Dat wordt dus weer een pittige opdracht, maar we zullen er alles aan doen om de drie punten mee naar Gent te nemen.”

Met tien clean sheets heeft Nardi ondertussen wel al voldoende bewezen dat hij een betrouwbaar sluitstuk is voor de Buffalo’s. “Ik voel me heel goed in mijn vel, maar toch is er nog een progressiemarge. Ik ben niet te snel tevreden van mijn prestaties. Ik zit in een goede periode met tien clean sheets op achttien duels voor AA Gent. Daar houdt het echter niet bij op. Ik kan nog beter. Maar ik zal niet alle details prijsgeven.” (lacht)