ROYALS. Kate Middleton staat voor de crèche en deze prinses ontpopt zich tot model

Toegegeven, januari is voor iedereen een uitdaging. Door de korte dagen en het niet-zo-aantrekkelijke weer wordt het wel heel moeilijk om je goede voornemens vol te houden en het jaar goed in te zetten. Toch zetten de royals, net als wij, hun beste beentje voor.

Aangezien prinses Kate zelf een driekoppige kroost heeft, hoeft het niet te verbazen dat haar liefde voor kinderen groot is. Deze week knutselde ze in de Foxcubs Nursery in Luton samen met enkele peuters in een poging om het belang van opvang in de kijker te zetten.

Koningin Mathilde mocht vrijdag vijftig kaarsjes uitblazen en dat vierde het paleis met twee nieuwe kiekjes van de vorstin, prachtig in het wit.

Prinses Märtha Louise van Noorwegen neemt al enkele tijd geen koninklijke plichten meer op zich en een mens moet toch iets met z’n tijd. Deze week ontpopte ze zich tot covermodel voor het magazine Tara.

Koningin Rania van Jordanië was op bezoek bij de Egyptische presidentsvrouw en dat moest vastgelegd worden.

Nieuw jaar, zelfde classy garderobe, en al zeker als het van koningin Maxima afhangt. De Nederlandse vorstin zag er dan ook prachtig tijdloos uit in haar beige cape.

Ook als kroonprins van Denemarken is het belangrijk om gezond en sportief te blijven. Prins Frederik bewees deze week dat hij een stevige work-out nog steeds aankan.