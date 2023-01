Er is zondag niet alleen cross in Benidorm: tien kilometer verder beginnen Arnaud De Lie en Greg Van Avermaet aan wegseizoen

Na Australië begint zondag het wegseizoen niet alleen in Argentinië met de Ronde van San Juan maar ook in Spanje. O.a. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) en Greg Van Avermaet (AG2RR-Citroën) beleven hun eerste koersdag van 2023 in de Clàssica Comunitat Valenciana 1969.

Wie cross wil zien, moet naar Benidorm, maar wie de finish van de eerste Europese wegwedstrijd live wilt meemaken, hoeft slechts tien kilometer het binnenland in, naar La Nucia, waar de ‘Valenciana’ finisht. Dat is een Spaanse eendagswedstrijd die gestegen is naar het niveau 1.1. Lotto-Dsnty is de enige Belgische ploeg aan de start. Met Brent Van Moer, Milan Menten, Cedric Beullens en Jasper De Buyst heeft de ‘Stier van Lescheret’ zelfs een sprinttrein ter beschikking. Arjen Livyns en de Argentijn Eduardo Sepulveda vervolledigen het zevental.

Greg Van Avermaet en Lawrence Naesen zijn de twee Belgen in het team van AG2R-Citroën. De ex-olympische kampioen kent het terrein richting La Nucia heel goed, want hij overwinterde bijna aan de Costa Blanca, waar hij in Denia een uitvalsbasis heeft. Jelle Wallays (Cofidis) en Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) zijn de andere Belgen op de voorlopige deelnemerslijst.

Verleden jaar won Giovanni Lonardi (Eolo-Kometa) verrassend in een sprint met vier van Amaury Capiot, Chris Lawless en Alex Jaime. Toen reed het peloton van La Nucia naar Valencia en was de finale vlak. Dit keer is het parcours net omgekeerd. Met de Alto de Bixauca 776 meter hoog en nog twee knikjes in volle finale kan het ook dit keer tot een sprint komen, maar de kans dat er een dertigtal renners binnen de halve minuut arriveren, is kleiner. (hc)