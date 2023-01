Uitgerekend in Benidorm krijgen we laatste ‘battle’ tussen de Grote Drie, maar er is ook de cross in de cross na beruchte ‘wisselgate’

Het kan daar aan de Costa Blanca zondagmiddag hard tegen onzacht worden want de drie wereldspelers van het veld hebben net een wegstage in Spanje achter de rug. Wout van Aert deed dat met Jumbo-Visma niet zo zot ver van Benidorm vandaan, terwijl Mathieu van der Poel met Alpecin-Deceuninck Denia als uitvalsbasis had. Daar kwam donderdag ook Pidcock vanuit Mallorca naartoe gevlogen, waar hij sinds 8 januari met Ineos-Grenadiers aan het trainen was. Na deze Wereldbekermanche focust de wereldkampioen veldrijden van Fayetteville 2022, Tom Pidcock, zich honderd procent op het wegseizoen. Terwijl Wout & Mathieu finetunen naar zondag 5 februari bij de Van der Poels thuis in Hoogerheide.

De Grote Drie lokken wel de massa, want op donderdagavond al kondigde Benidorm een vol huis aan: de 15.000 kaarten zijn al de deur uit.

Vanthourenhout versus Sweeck

Voor Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout is Benidorm ook niet meteen ‘a walk in the park’. Dé grote geklopte van Lokeren 2023 is leider in de Wereldbekerstand. De dichtste belager van de kopman van Crelan-Fristads is… Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout. Sweeck nam maandag al in de Betafence Cross in Otegem revanche, maar nog belangrijker voor de man uit Schriek is dat hij de voorsprong van 24 punten behoudt, met alleen nog Besançon van volgende week zondag als slotproef.

Omdat het verschil in punten het grootst is tussen de eerste drie, lijkt Benidorm een gemakkelijker opgave dan de Franse slotproef waarbij nog niet duidelijk is wie van de drie er meerijdt. Het staat alvast niet op het programma van zowel Pidcock als Van Aert. De Kempenaar rijdt zaterdag wel in Hamme. Mathieu van der Poel beslist zondagavond na Benidorm of hij de zaterdagcross in het Waasland rijdt of naar Besançon uitwijkt voor de allerlaatste veldrit vóór het WK.

Eerst is er dus Benidorm voor Sweeck en Michael Vanthourenhout die sinds de ‘Wisselgate’ van Lokeren afgelopen zondag een verbale oorlog uitvochten die maandag nog een dieptepunt kende in Otegem. De twee rijden in Benidorm een cross binnen de cross.

Europees en nationaal kampioen Michael Vanthourenhout is nu de dichtste belager van leider Laurens Sweeck. Eli Iserbyt staat derde. — © BELGA

Kasteelcross Zonnebeke

Zaterdag is er ook nog de Kasteelcross in Zonnebeke, die in de reeks losse wedstrijden van de Exact Cross zit. Omdat er al veel zijn afgereisd naar Spanje, is de spoeling in West-Vlaanderen eerder dun. Tim Merlier (nationaal kampioen op de weg) en Gianni Vermeersch (wereldkampioen gravel) zijn de publiekstrekkers. Voor de mindere goden die niet geselecteerd zijn voor de voorlaatste Wereldbeker in Spanje, is dit een uitgelezen kans om zich in een tv-cross in beeld te rijden. Zo deed de dit keer afwezige Gerben Kuypers het vorig jaar in Essen. Ondertussen kent iedereen al de jonge West-Vlaming. Voor de jonge Yentl Bekaert van Baloise Trek Lions is dit bijvoorbeeld een thuiscross. (hc)

Tim Merlier rijdt na Otegem van maandag de tweede cross van deze week. — © photo Marc Van Hecke

Technische gegevens Kasteelcross Zonnebeke

* Programma: 10 uur: nieuwelingen eerstejaars, 11 uur: nieuwelingen tweedejaars, 12.15 uur: junioren jongens, 13.45 uur: elite en U23 vrouwen, 15 uur: elite en U23

* Belangrijkste deelnemers:

Mannen: Tim Merlier (Soudal – Quick-Step), Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Vincent Baestaens (Spits CX), Ryan Kamp (Ned, Pauwels Sauzen-Bingoal), Anton Ferdinande, Lander Loockx en Daan Soete (Deschacht-Hens-Maes), Yentl Bekaert en Ward Huybs (Baloise Trek Lions), David van der Poel (Ned, Alpecin-Deceuninck)

Vrouwen: Denise Betsema (Ned) en Leonie Bentveld (Ned, Pauwels Sauzen-Bingoal), Marion Norbert Riberolle (Crelan-Fristads), Francesca Baroni (Ita, Pissei Group T.O.M), Austin Killips (Vst, Nice Bikes), Ellen Van Loy (De Ceuster-Bonache), Maud Kaptheijns (Ned, Deschacht-Hens-Maes), Loes Sels (Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini), Jolisa Verschueren (Never Give Up by Jolien Verschueren), Siobhan Kelly (Can, Black Dog Racing).

* Palmares:

Mannen: 2020: Mathieu van der Poel (Ned), 2019: Kevin Pauwels, 2018: Wietse Bosmans, 2017: Wietse Bosmans, 2016: Mathieu van der Poel (Ned), 2015: Wout van Aert, 2014: Sven Nys, 2013: Tom Meeusen.

Vrouwen: 2020: Christine Majerus (Lux), 2019: Loes Sels, 2018: Thalita de Jong (Ned), 2017: Thalita de Jong (Ned), 2016: Jolien Verschueren.

* Live op www.sportwereld.be en VTM vanaf 13.35 uur.

Technische gegevens Wereldbeker Benidorm

* Programma: 9.30 uur: junioren jongens, 10.30 uur: junioren meisjes, 12 uur: U23 jongens, 13.40 uur: elite vrouwen, 15.10 uur: elite mannen.

* Belangrijkste deelnemers:

Mannen: Wout van Aert (Jumbo-Visma), Mathieu van der Poel (Ned), Toon Vandebosch en Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck), Tom Pidcock (Gbr, Ineos-Grenadiers), Laurens Sweeck (Crelan-Fristads), Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis (Ned, Baloise Trek Lions), Kevin Kühn (Zwi, Tormans Cycling), Zdenek Stybar (Tsj, Jayco-Alula), Clément Venturini (Fra, AG2R-Citroën).

Vrouwen: Fem van Empel (Ned) en Marianne Vos (Ned, Jumbo-Visma), Puck Pieterse (Ned) en Ceylin del Carmen Alvarado (Ned, Fenix-Deceuninck), Kata Blanka Vas (Hon, SD Worx), Marie Schreiber (Lux, Tormans Cycling), Shirin van Anrooij (Ned) en Lucinda Brand (Ned, Baloise Trek Lions), Annemarie Worst (Ned) en Inge van der Heijden (Ned, 777), Marion Norbert Riberolle (Crelan-Fristads) en Line Burquier (Fra).

Standen:

Mannen: 1. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) 333 punten, 2. Michael Vanthourenhout 309, 3. Eli Iserbyt 249, 4. Lars van der Haar (Ned) 246, 5. Niels Vandeputte 210, 6. Mathieu van der Poel (Ned) 168, 7. Jens Adams 160, 8. Kevin Kühn (Zwi) 156, 9. Toon Vandebosch 141, 10. Wout van Aert 140.

Vrouwen: 1. Fem van Empel (Ned, Jumbo-Visma) 355 punten, 2. Puck Pieterse (Ned) 320, 3. Shirin van Anrooij (Ned) 239, 4. Inge van der Heijden (Ned) 207, 5. Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) 203, 6. Denise Betsema (Ned) 181, 7. Lucinda Brand (Ned) 169, 8. Marie Schreiber (Lux) 151, 9. Manon Bakker (Ned) 144, 10. Hélène Clauzel (Fra) 129.

* Live op www.sportwereld.be en Telenet Play Sports (vanaf 13.15 uur), Proximus Pickx Sports (13.15 uur) en Eurosport.