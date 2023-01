Elon Musk gebruikt het. Minstens één Kardashian. En tal van mensen wereldwijd. Diabetesmedicijn Ozempic veroorzaakt een revolutie in de dieetwereld. Ook artsen zien er heil in. Ondanks de jojo achteraf en de nevenwerkingen. “Het is het mij allemaal waard. Zelfs als ik er een paar jaar minder lang door zou leven.”