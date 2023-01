Een prachtige tocht rond het laatste Maaskruis met de vraag: staat ze hoog of staat ze laag?

Praktisch

Aard van de wandeling

Vlakke tocht over asfalt en onverharde veldwegen door akkers en weiden en de uiterwaarden van de Maas.

Afstand

We sneden de tocht af en gokken op zo’n 5 km.

Signalisatie

Gele zeshoek/rode driehoek. De gele tocht is 7 km lang, de rode 14 km.

Parking/Start

Het dorpsplein aan de kerk van Vucht. (Schutteweide 46-66, 3630 Maasmechelen, 50°58’36.0”N 5°42’50.2”E)

Meer info

wwww.wandeleninlimburg.be

Het Maaskruis op een zomeravond. — © Toerisme Limburg

Waar zijn we? Op het dorpsplein in Vucht, bij Maasmechelen. Café Oud Vucht is toe. Een bok pakken zal dus voor later zijn. We vertrekken in zuidelijke richting, op de gele route. Al snel bereiken we de dijk waarover het fietspad loopt. Vanop de dijk hebben we een overzicht op een oorlogsmonument. Op 10 januari 1940 maakte een Messerschmitt hier een noodlanding. De piloot was in de mist verdwaald. In plaats van in Keulen landde hij - eens de brandstof op was - noodgedwongen in Maasmechelen. De inzittenden, twee Duitse majoors, werden opgepakt en ondervraagd, maar ze konden nog een aantal papieren verbranden. Maar niet alles. Het bleken belangrijke documenten: operationele bevelen voor de inval in België en Nederland. Fall Gelb.

© Christof Rutten

Honderden ganzen

De oorlog echoot na in de straat waar we op wandelen: Invasiestraat. We zijn wat laat vertrokken. De zon is al fel gezakt en staat nog maar net boven de einder. Dat levert prachtige kleuren op over dit vlakke landschap. Maar omdat we zo laat zijn, besluiten we de gele route niet helemaal te volgen (die verderop een stuk langs het kanaal gaat), maar een stuk af te snijden via de rode route.

Mooi wegje door de velden. Omdat het al schemert, zien we pas laat dat er talloze ganzen in de weides zitten. Honderden. Zij hebben veel sneller in de mot dat er iemand aankomt en beginnen elkaar te waarschuwen. De groepjes die dicht bij de weg zitten, vliegen op om even verder in alle rust weer neer te strijken, weg van late wandelaars.

© Christof Rutten

Hoëg of liëg?

De rode route komt al snel weer uit op de gele route, vlak bij de Maas nu. Er is iets wat alle Maaslanders verbindt, ook degene die daar niet meer wonen. Eerst en vooral is er de neiging om - als je in de buurt bent - toch minstens even naar de rivier te gaan kijken. En dan volgt de onvermijdelijke vraag, of je nu alleen bent of samen met anderen: stuit ze hoëg of stuit ze liëg? Tussenfases bestaan gewoon niet. Daar praten we niet over.

Ze staat duidelijk hoëg. Ook de stroming is sterk, we proberen even de vaart van het water al wandelend bij te banen. Onbegonnen werk. De Maas wint. Altijd.

© Christof Rutten

Zoals een bergrivier

Dit is een mooi stuk van de grensrivier. Met eilandjes - de bomen erop staan half onder water - en ruwere stroomversnellingen. Hier kabbelt de Maas echt, vergelijkbaar met het water van een bergrivier dat over rotsen vloeit. Geen groot schip kan hier varen. Dat hebben we in ons leven ook nooit gezien. Wel kleinere plezierbootjes en een toeristenboot als De Paep Van Meinecom.

© Christof Rutten

Vroeger – tussen de 15de en 19de eeuw - werd de Maas wél gebruikt als transportband voor het vervoer van kolen uit Luik en bakstenen uit het Maasland. Paarden trokken schuiten voort vanop de kant. Op zo’n lang, recht pad wandelen we nu. Links de velden, rechts het water, aan de overkant het andere Limburg met de lichtjes van Chemelot iets verderop. Als we op die rechte baan Maasband naderen, het kleine dorpje op de andere oever, komen we aan het Maaskruis.

Jaarlijkse mis

Een smeedijzeren, zilverkleurig exemplaar met een heiligenbeeldje. We zien duidelijk een kelk en een hostie. Een offerblok hangt er niet meer aan. De lijndrijver – die de paarden begeleidde die op hun beurt de schuiten trokken – stak daar vroeger wat muntjes in. Het kruis gaf aan dat de vaargeul vanaf deze plek beter was aan de overkant. En dus trok zo’n drijver op zijn paard dan op die plek het water over, naar het pad aan de andere kant. De pastoor van Vucht gaf in ruil voor de verzamelde muntjes elk jaar een mis voor een veilige overtocht voor de drijvers. Of om te bidden voor zij die verdronken waren. Dat ging zo tot in de 19de eeuw. Daarna namen kanalen de scheepvaart voor hun rekening. Zo bleef de Maas tussen beide Limburgen lekker wild. Het kruis in Vucht is tegenwoordig het enige exemplaar tussen Luik en Roermond.

© Christof Rutten

We wandelen verder. We zitten al bijna aan het laatste stuk op dit rechte jaagpad. Al snel gaat het weer naar links aan de Maesbempdergreend, terug de velden in. De eindbestemming is in zicht: de toren van de Sint-Remigiuskerk is als een baken dat ons weer naar Vucht leidt. Alweer vliegen de ganzen op in ce plat pay, qui es le mien.