Yannick Digneffe met petekind Mats: “Er is meer in het leven dan alleen voetbal.” — © Bart Borgerhoff

Voor Yannick Digneffe heeft de topper tussen nummer twee Diepenbeek en leider Hoepertingen een extra laagje. De amper 32-jarige coach groeide op in Jesseren en is gehuisvest in Borgloon. “Ik heb tonnen respect voor mijn buren uit Hoepertingen, maar ik teken voor hetzelfde resultaat als uit de heenwedstrijd (1-2-winst).”