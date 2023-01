Parket onderzoekt dossier van geschorste UGent-prof

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het dossier rond een geschorste UGent-professor die in 2017 grensoverschrijdend gedrag gepleegd zou hebben bij een doctoraatsstudente. Rector Rik Van de Walle speelde het dossier door aan het parket nadat het tuchtorgaan van de universiteit de man - die actief was aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen - vier maanden op non-actief had gezet.

De klacht volgde op een buitenlandse reis in 2017 maar werd door de tuchtraad van de universiteit pas onlangs behandeld. De betrokken professor is vier maanden geschorst en verliest een deel van zijn loon. Hij krijgt een contactverbod tijdens de schorsingsperiode en mag de sites en gebouwen van de UGent niet betreden. Hij verzet zich niet tegen de sanctie van de tuchtraad.

Maar ook het parket buigt zich dus over de zaak. Het geeft in het belang van het onderzoek geen commentaar over de kwestie. Ook over de ontvankelijkheid van de klacht of eventuele vervolgstappen kan het parket vrijdagnamiddag nog geen toelichting geven.