Geen personeelsfeest voor werkmannen van de winterdienst in Bilzen

Voor de werkmannen van de winterdienst in Bilzen is het constant doorwerken bij dit winterweer — © ToPa

In Bilzen zijn ze net als op alle andere plaatsen in Limburg flink in de weer om met de zoutstrooiers de wegen sneeuw- en ijsvrij te maken. “Vanavond is er het personeelsfeest, maar onze werkmannen op de winterdienst blijven uiteraard stand-bye en houden zich aan de strooiplanning. Ze hebben wel al aangekondigd dat ze met de strooiwagen hun eten gaan komen ophalen aan het feest”, lacht schepen Guido Cleuren.

De werkmannen van de winterdienst in Bilzen zijn bij dit winterweer constant aan het rijden met de strooiwagens. “Voor dit intensieve werk is er een hele planning uitgeschreven. Met de hevige sneeuwval van vrijdag is de strooifrequentie uiteraard opgeschroefd. Het uitgangspunt is dat de Bilzenaar met een minimum aan verplaatsing op een sneeuw- en ijsvrije route geraakt”, stelt schepen Guido Cleuren (Beter Bilzen). Twee vrachtwagens en een tractor volgen een structureel strooiplan in Bilzen. “Met kleinere machines worden bijvoorbeeld de markt, de omgeving van de Kimpel en alle schoolomgevingen sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Met twee camions en een tractor wordt er op de gemeentelijke wegen gestrooid. Brugdekken, gevaarlijke bochten en hellende vochtige wegen worden preventief gestrooid. De strooiwagens van de stad Bilzen zijn uitgerust met Autologic toestellen. Deze toestellen zorgen voor een automatische strooifunctie met ingebouwde routebegeleiding. Momenteel zijn onze 4 silo’s aangevuld met 90 ton zout. Op een stevige winterdag zoals vrijdag moet er toch gerekend worden dat er tussen de 25 en 30 ton zout aangevuld met pekel wordt gestrooid in Bilzen”, verduidelijkt Rudi Peters, deskundige van wegen, logistiek en infrastructuur. De winterprik zorgt voor de gemeentelijke diensten ook voor een tegenvaller. Schepen Cleuren: “Vrijdagavond is er ons personeelsfeest. Maar de voorspelde sneeuw en het aanhoudende vriesweer zorgen ervoor dat onze werkmannen ook in de avond en nacht blijven werken. Ze hebben al aangekondigd dat ze tijdens hun strooiwerkzaamheden even langs het feest rijden om daar hun eten te komen ophalen.”

De silo’s in Bilzen zijn aangevuld met 90 ton strooizout — © JoGe

Gewestwegen

Op de gewestwegen is het niet de gemeente maar het Agentschap Wegen en Verkeer dat zorgt voor het strooien. “In geval van winterweer strooien wij nat zout of pekel om die wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden of te krijgen. Er wordt niet alleen gestrooid als de wegen al glad zijn. De winterdienst strooit ook preventief. Op die manier neemt de kans op ijzelvorming sterk af”, laat AWV weten. (JoGe)

Johnny Geurts