Wedstrijd tussen AS Eupen en KRC Genk afgelast door hevige sneeuwval

Sinds vrijdagmiddag is het onophoudelijk aan het sneeuwen in en rond Eupen. Het speelveld in het Kehrwegstadion is daardoor bedekt met een sneeuwtapijt van meer dan tien centimeter. In de hoop de wedstrijd te laten doorgaan riepen de Panda’s de hulp in van hun fans. Zij zouden vanaf 17 uur komen helpen om het veld sneeuwvrij te maken, maar kunnen zich die trip naar het stadion nu dus besparen. Rond de klok van 16 uur werd immers beslist dat de wedstrijd niet doorgaat.

Eerder op de dag werd ook het duel in de Challenger Pro League tussen Jong Genk en SL16 FC al afgelast. Die wedstrijd zou vrijdagavond gespeeld worden in het stadion van Lommel SK, maar ook daar strooit Koning Winter dus roet in het eten.

Meer informatie volgt.