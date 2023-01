Thomas Pieters zal titel in Abu Dhabi niet verlengen

Na een openingsdag in 73 slagen (+1) wist Thomas Pieters dat hij tijdens zijn tweede ronde laag moest gaan om zich in eerste instantie te plaatsen voor het weekend op het Abu Dhabi Championship. Tijdens zijn eerste negen holes leek het nummer 38 van de wereld daar ook in te slagen met 3 birdies (hole 2, 7 en 9). Zijn eerste double bogey op hole 10 remonteerde Pieters nog met birdies op hole 12 en 14. Maar een tweede double bogey, op hole 16, gevolgd door een bogey werden fataal voor zijn kwalificatie voor de eindfase en zijn titel te verlengen. Pieters rondde de tweede dag in 72 slagen (par) en telde een totaalscore van +1.

Ook Nicolas Colsaerts zat in hetzelfde schuitje als Pieters na een eerste ronde in 75 slagen (+3). Tijdens de tweede dag zag het er nooit in dat de 40-jarige geboren Brusselaar het weekend zou halen. Hij putte wel birdies weg op hole 4, 7 en 15 maar moest twee bogeys (holes 2 en 9) en zelfs een double bogey (hole 13) incasseren. Colsaerts tekende een kaart van 73 slagen (+1) om op een totaal van +4 uit te komen.

Halfweg is de leiding in Abu Dhabi in handen van het Italiaans duo Francesco Molinari en Guido Migliozzi met -10.