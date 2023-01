GEPROEFD. Een hip, maar sfeervol volkscafé: Hasselt heeft nieuwe bistrobar voor bon-vivants

Na heel wat jaren in de horeca droomden Sukhon en Olivier van een eigen zaak. Ze botsten op een sfeervol pand in de Hasseltse Casterwijk en openden er hun bon-vivant bistrobar waar je in een ongedwongen sfeer van de Franse en Belgische keuken kan genieten zonder al te veel poespas.

Na jaren van ervaring kent de keuken voor Sukhon Cosemans nog weinig geheimen, terwijl Olivier Henry perfect weet hoe hij de zaal moet bedienen. Zo zijn ze de perfecte aanvulling op elkaar in Les Mecs. Ook in het concept vonden de twee elkaar snel. Eerlijkheid, versheid en authenticiteit zijn de drie woorden die voor de vrienden centraal staan.

In Les Mecs serveren ze de Franse, maar ook de Belgische keuken, in hun eenvoud. “Gewoon simpel genieten van het leven, het eten en het samenzijn”, vertellen ze. “We zijn een bistrobar voor de bon-vivants. We stelden onszelf de vraag wat we zelf graag eten, waar wij graag naartoe trekken als we met familie en vrienden gaan eten. Hip en trendy kan je overal eten, maar gewoon een simpele en lekkere ‘plat’ in een ongedwongen omgeving waar warmte en gezelligheid centraal staan, vonden we nergens in Hasselt.”

’s Middags kan je bij Les Mecs terecht voor een lekkere lunch, terwijl je er ’s avonds met je lief, familie of vrienden rond de tafel duikt en kiest van de dinerkaart. Wij deden het laatste en klonken er op het leven met een negroni en de suggestie van de dag: een smeuïge rilette van eend met pickles.

© Luc Daelemans

Als hoofdgerecht gingen we voor de echte klassiekers: ikzelf koos de steak tartaar met handgesneden frietjes, mijn tafelgenoot ging voor de vidé. De steak tartaar, vergezeld van wat sla met vinaigrette en zonder veel franjes, werd geserveerd op een bord uit grootmoeders kast. Het vlees was perfect gesneden, niet te dik, niet te dun, lekker mals en heerlijk van smaak, lichtzuur met een pikante toets. Ook de romige, zachte vidé viel erg in de smaak.

We hadden meer dan voldoende, maar omdat deze klassiekers zo smaakten, besloten we toch nog een dame blanche te delen: om te ‘proeven’. Ook hier viel niks op aan te merken, zacht en zeer romig vanille-ijs overgoten met een smeuïge chocoladesaus, meer moet dat niet zijn.

De muziek in Les Mecs staat net iets luider dan in de meeste eetzaken en de sfeer is er ongedwongen, als in een echt volkscafé. Je kan er trouwens ook niet reserveren. De gerechten zijn eenvoudig, maar vers en kwalitatief. We genoten er van een aangename avond.

© Luc Daelemans

Waarom hier uit eten?

1. Les Mecs is een authentieke bistro voor de bon-vivants waar je samen met vrienden ongedwongen, simpel, lekker en eerlijk kan eten. Je geniet er van een vers getapte pint, een glas wijn, een cocktail of iets fris.

2. Je kan er lunchen of dineren. Les Mecs werkt met een wisselende menukaart met voor de lunch gerechten als een croque, burger, pasta of salade (tussen 13 en 18 euro). Op de dinerkaart staan een aantal kleine starters en gerechtjes om te delen. Voor het hoofdgerecht kan je rekenen op de klassiekers aangevuld met andere toffe gerechten (tussen 21 en 29 euro).

3. De zaak is eenvoudig, maar gezellig ingericht. Een plek waar iedereen zich thuis voelt.

Heldenplein 10 in Hasselt. Open: di t.e.m. za van 11.30 tot 23 uur. Tel: 0472/68.71.33. Info: www.facebook.com/lesmecshasselt