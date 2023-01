70 jaar een pure mannenzaak, maar nu heeft Maaseikse carnavalsvereniging een eerste jeudgprinses

Jeugdprinses Hélène I is de grootste verrassing van het carnavalsseizoen in Maaseik. Na meer dan 70 jaar alleen maar prinsen is Hélène (9) de eerste prinses ooit bij het Heilig Wammes. En dat allemaal dankzij haar broer Vincent Locht (11) oftewel jeugdprins Vincent I. “Nog voor we Hélène vroegen of ze mijn jeugdprinses wilde worden, hing ze al rond mijn nek ‘ja ja ja ja ja’ te roepen.”

Een herenaangelegenheid, zo kan de geschiedenis van het Heilig Wammes sinds de oprichting in 1952 kort samengevat worden. Om de zoveel jaar vroeg er wel eens iemand of dochter- of vrouwlief prinses mocht zijn, maar meer dan een hofdame van de prins of jeugdprins zat er tot nu toe niet in. Tot Vincent I de volgende jeugdprins zou worden. “Pa Philippe is grootridder en was als eens gepolst om grote prins te worden. Maar hij stelde zijn veto: alleen als Hélène jeugdprinses zou worden”, zegt prins Bert VII, die nieuwe prins van de vereniging. “Achter de coulissen liepen toen al gesprekken over vernieuwing binnen de vereniging.”

Toch was het ineens niet wachten op prins Phil voor Hélène jeugdprinses werd. Want eind 2022 raakten de grootridders het unaniem eens: Maaseik verdient een jeugdprinses. Alleen moest Vincent I nog overtuigd raken om samen met zijn 9-jarige zusje op de troon te gaan zitten. “Vincent komt uit een familie van carnavalisten”, vertelt prins Bert VII. “Zijn oudere broer Louis was al jeugdprins. Hij droomde er al langer van om een jaar mee te draaien als jeugdprins”

“Net als mijn broer Louis I”, vult Vincent zelf aan. “Met snoep en confetti gooien lijkt me heel fijn. Toen mama en papa me vroegen of ik het samen met Hélène wilde doen, vroeg ik wat bedenktijd. Maar na een paar dagen vond ik het wel oké. Nog voor we Hélène vroegen of ze mijn jeugdprinses wilde worden, hing ze al rond mijn nek ‘ja ja ja ja ja’ te roepen.” Zo gaat 2023 de annalen van het Heilig Wammes in als het jaar waarin er zich voor het eerst een meisje tussen al dat mannelijk geweld wrikt.

Jarenlang was het Maaseikse carnaval een mannelijke aangelegenheid, maar met Hélène I is er nu voor het eerst ook een prinses. — © Bianca Bussels

Troonrede

Voor de twee Lochtjes was het toen nog een paar maanden de lippen stijf op elkaar houden. Ze mochten immers nog tegen niemand zeggen wat er 22 januari stond te gebeuren, alles was top secret. “Omdat Vincent zijn kostuum al klaar was, kon Hélène ook geen roze prinsessenjurk meer kiezen”, lacht prins Bert VII. “Maar zo heel erg lijkt ze dat niet te vinden. Ze zien er met z’n tweeën prachtig uit en verheugen zich erop om als jeugdprinsenpaar carnaval te vieren.” Op zich niet verwonderlijk: als baby van amper 3 maanden oud vierde Hélène al mee carnaval in een versierde kinderwagen.

Omdat Vincent I nu een prinses langs zich heeft, vroeg hij bij zijn troonrede wel de hulp van zijn kameraadjes. “Als extra ondersteuning”, lacht de jongeman. En die ondersteuning is misschien wel nodig, want zuslief vraagt aan de prins en de grootridders om haar overal mee naartoe te nemen. “Zelfs als het niet mag van mama”, lacht Hélène. ‘Grote broer’ prins Bert VII vindt het “heel sjiek” dat hij samen met dit duo mag regeren over het Vorstendom Mezeik (Maaseik). “We gaan zo veel mogelijk samen doen. Precies omdat het zo uniek is.”

Tennisbal of eenhoorn

Ook voor de Hepperwijk, de groep carnavalisten die de wagen voor dit eerste prinsenkoppel bouwt, wordt dit seizoen dus speciaal. Vincent I heeft al wel een idee over hoe de praalwagen er mag uitzien. “Een grote tennisbal van waaruit we snoep gooien, is een optie”, zegt Vincent. “Een eenhoorn kan voor mij ook, zoiets hebben ze nog niet gemaakt. Maar dan wel op één voorwaarde: hij mag niet roze zijn.”

Of met Hélène I de poort naar vervrouwelijking binnen het Heilig Wammes geopend is, valt nog af te wachten. “We zitten in een transitiefase”, klinkt het bij de carnavalsvereniging. “En op dit moment zal het altijd de jeugdprins zijn die beslist of hij een prinses langs zich wil.”