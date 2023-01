Opletten in de avondspits: nog gladde wegen in Limburg

Er hangt een moeilijke avondspits in de lucht: het KMI verwacht de komende uren buien van regen of smeltende sneeuw in het midden van het land. In Limburg wordt het zwaarbewolkt met af en toe smeltende sneeuw of sneeuw die langere tijd kan blijven liggen.

Katrien Kiekens, nationaal woordvoerder van Agentschap Wegen en Verkeer meldt dat voorlopig alles goed loopt op de wegen in Limburg maar dat er wel nog wegdektemperaturen beneden het vriespunt zijn in het noorden en oosten van de provincie. Daar blijft het uitkijken.

“Op vele plaatsen is regen in plaats van sneeuw gemeld, maar het kan dat die buien de komende tijd de vorm van winterse buien aannemen met hagel of regen en smeltende sneeuw”, zegt onze weerman Ruben Weytjens. “In de loop van de avond kan er opnieuw sneeuw vallen omdat het dan kouder wordt. Voor vannacht geldt een uitdrukkelijke waarschuwing: het gaat vriezen en alles wat nat ligt, en dat zijn zowat alle wegen overal, kan aanvriezen. Da’s zeker zo waar weinig verkeer passeert en het strooizout niet kan inwerken. Veel strooizout is weggespoeld door smurrie. Ik denk dat de strooidiensten keihard werken om dat onder controle te krijgen maar zelfs als het niet meer gaat sneeuwen blijft het gevaarlijk glad.”

Code geel

Elders in het land is het sneeuwtapijt zo goed als verdwenen. Toch blijft code geel voor gladheid nog tot zaterdagmiddag gehandhaafd. In de meeste provincies is er vrijdagmiddag wel een korte onderbreking van de KMI-waarschuwing, maar in Limburg, Antwerpen en ook in Luik en Luxemburg blijft code geel onafgebroken gelden tot zaterdag 11 uur. Enkel aan de kust geldt code geel pas vanaf 2 uur ‘s nachts op zaterdag, tot 11 uur.