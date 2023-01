Remco Evenepoel leeft in Argentinië ontspannen toe naar zijn jaar in de regenboogtrui: “Het mag gaan beginnen”

Het is intussen een ritueeltje dat Remco Evenepoel al gewoon is. Al sinds 11 januari resideert hij in het Del Bono hotel in het Argentijnse San Juan. Bij het buitenrijden van de parkeergarage staat er een horde fans en wielertoeristen klaar voor een selfie en om in te pikken, in het wiel van de wereldkampioen en zijn ploegmaats. Evenepoel blijft er kalm onder en poseert met de glimlach. De Giro is vandaag nog veraf en van stress is momenteel nog geen enkel spoor bij Evenepoel. “We hebben de Argentijnse sfeer al kunnen opsnuiven en het is best fijn om hier te zijn. Je merkt dat de mensen dolblij zijn dat we hier komen koersen.”

Zijn negende trainingsrit in Argentinië heeft hij nu al in de benen, samen goed voor al meer dan 1.000 kilometer op Argentijnse bodem en tussendoor ging hij ook nog twee keer een rondje lopen. Evenepoel telt in San Juan af naar de start van zijn seizoen. Die staat zondag geprogrammeerd wanneer de plaatselijke zevendaagse rittenwedstrijd van start gaat met naast Evenepoel onder meer ook Bernal, Jakobsen, Sagan, Bennett, Higuita en Ganna op de deelnemerslijst. “Ik ben nog altijd vrij ontspannen”, grijnst Evenepoel. “Het is nog vroeg in het seizoen. We zijn hier nu al eventjes en we hebben de Argentijnse sfeer al wat kunnen opsnuiven. Ik kijk er nu wel naar uit om echt uit de startblokken te schieten, mijn jaar in de regenboog, het mag gaan beginnen.”

In de sprinttrein voor Jakobsen

In San Juan verwacht Evenepoel niet meteen hoge ogen te gooien. De zeven ritten kondigen zich voornamelijk aan als voer voor sprinters. Alleen op vrijdag is er een geaccidenteerde etappe met aankomst op de Alto Colorado, 18,8 km klimmen aan 4,4%. Het lijkt dus geen sinecure voor Evenepoel om zichzelf op te volgen als eindwinnaar. “Er is maar één kans voor mij, dus is het moeilijk om me uit te spreken of die zal volstaan voor mij. Ik wil vooral Fabio (Jakobsen red.) helpen om hier zoveel mogelijk sprintoverwinningen te boeken. Ik zit mee in zijn sprinttrein en zal van kilometer 4 à 5 tot in de slotkilometer bijna mijn ding doen, daarna is het nog aan Lampaert en Morkov, dat zullen voor mij ook enkele goeie trainingsprikkels zijn.”

Het parcours leent zich misschien niet voor Evenepoel om veelvuldig zijn duivels te ontbinden, maar de lokale media hebben daar alvast wat op gevonden. Zij suggereren dat Remco er dan maar zelf een tijdrit van moet maken in één van de vlakke ritten. “Het zal echt niet zo eenvoudig zijn want het deelnemersveld is een stuk sterker dan in 2020”, zegt Evenepoel. “Er staan meer World Tour-teams aan de start en er zitten ook een paar goede echte klimmers tussen. We zien wel wat we ervan kunnen maken. Er staat hier ook altijd veel wind, misschien kan dat wel eens bepalend worden in één of andere rit. Maar om de eindzege te pakken, zullen we een andere manier moeten vinden dan drie jaar geleden.”

De Messi van het wielrennen

De populariteit waar Evenepoel in Argentinië mee te maken krijgt – hij is dé absolute trekpleister op de affiche van de Ronde van San Juan – lijkt hem best te bevallen. Drie jaar geleden al werd hij hier al eens omgedoopt tot de Messi van het wielrennen, iets wat hij toen nog afwimpelde. “Nu we allebei wereldkampioen zijn, gaat het misschien wel op”, lacht Evenepoel. “Argentijnse mensen zijn heel euforisch en vurig. Het sfeertje en gevoel dat hier hangt, dat is best fijn. Je merkt dat de mensen oprecht blij zijn dat wij hier komen koersen.”