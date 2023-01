Ophef rond Goldband nadat zanger lijkt te snuiven op het podium tijdens optreden

Middenin een nummer opent zanger Milo Driessen een kleine wit zakje, waarna hij de inhoud uitkiepert op de bovenkant van zijn hand. Vervolgens lijkt hij het witte poedertje op te snuiven. De beelden worden intussen gedeeld op Twitter, en zorgen voor verontwaardiging. “Hoe sneu”, “Ik vond het best een leuke band, maar dit kan gewoon echt niet”, “wat een voorbeeld voor jonge fans”, klinkt het daar.

Het management van de Nederlandse groep wenst voorlopig niet te reageren op het voorval. Ook niet of het om een stunt gaat. Goldband heeft immers een hit met Witte was, een nummer waar de tekst ‘Waarom is coke zo duur’ in voorkomt. In een interview met het Nederlandse blad &C vertelde Milo in december nog dat hij minder goed tegen drank en drugs kan dan zijn collega’s Boaz en Karel. “Ik laat me soms toch meeslepen in hun tempo. Dan voel ik me de volgende dag kut. Komen de paniekaanvalletjes, de angsten en denk ik: alles moet anders. Meestal hou ik dat vol tot vrijdag. en dan begint de riedel opnieuw.”

In datzelfde interview klonk het ook dat ze begin 2023 er allemaal eventjes mee zouden stoppen. “Om ons voor te bereiden op onze optredens in de Lotto en de AFAS Live.” Hun optreden in de Lotto Arena staat gepland op 10 en 11 maart. Beiden zijn uitverkocht. Vorig jaar stonden ze als eerste band ooit in dezelfde zomer op Tomorrowland, Rock Werchter en Pukkelpop.