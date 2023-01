Brusselse bende verdacht van diefstal Land Rovers “met koffertje” in Hasselt en Heusden-Zolder

De dieven handelden op dezelfde wijze als deze in Pelt.

Zeven jonge mannen tussen 23 en 32 jaar hebben zich vrijdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor de diefstal van acht wagens en illegaal wapenbezit. In Limburg sloegen ze toe in Hasselt en Heusden-Zolder. Telkens maakten ze een Land Rover buit. Er zijn straffen tot 52 maanden cel gevraagd.

De verdachten sloegen volgens het parket toe tussen september en november 2020. Veelal maakten ze Land Rovers buit die op de oprit van de eigenaars geparkeerd stonden. “Met een koffertje wandelden ze langs een voertuig waarna het geopend was”, schetste advocaat Arthur Verhaegen namens een gedupeerde.

Onderzoek leidde de speurders naar een loods in Ronse waar acht gestolen auto’s van de merken Renault, Land Rover, Lexus en Toyota stonden. De wagens vertoonden allen braakschade en waren omgekat of hadden een andere identificatie gekregen. Verder werden er ook nog vuurwapens, zwaailichten, politie armbanden en kogelvrije vesten gevonden.

De link tussen Brussel en Ronse zou een van de verdachten zijn die vroeger in de hoofdstad werkte en naar Oost-Vlaanderen verhuisd is. Volgens de procureur zit bijlange na niet iedereen op de beklaagdenbank die er had moeten zitten. “Het gaat hier hooguit om het onderste gedeelte van de bende met de uitzondering van een persoon die een hogere functie had.”

Op basis van telefonieonderzoek, het trackingsysteem in de wagens, DNA-gegevens en via ANPR-camera’s konden de speurders de verdachten in beeld brengen. Voor de diefstal, heling, bendevorming en wapenbezit zijn straffen tussen 15 en 52 maanden gevorderd. De verdediging betwistte deels de feiten. Enkele verdachten minimaliseerden hun aandeel. “Ik heb alleen enkele wagens verplaatst.” Ze verklaarden spijt te hebben, maar durfden uit vrees voor represailles geen namen van hun opdrachtgevers geven. Vonnis op 17 februari.