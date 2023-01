Okra Beek klinkt op het nieuwe jaar

Na een korte verwelkoming, een terugblik op 2022 en een vooruitblik werd het glas geheven op het nieuwe jaar.11 leden stelden hun hobby’s en creaties tentoon. Een doorlopende fotoreportage van de voorbije activiteiten en uitstappen met telkens een groot aantal deelnemers is een duidelijke maatstaf voor de werking van dit trefpunt."Dat Okra Beek leeft is duidelijk. Deze vereniging blijft groeien", klinkt het. "Liefst 62 leden waren aanwezig en genoten van de nodige drankjes, versnaperingen, koffie en gebak en de gratis tombola, waarbij iedereen een geschenkje kreeg.Wat hebben we veel blije en dankbare gezichten gezien."