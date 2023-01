Hollerbach wil na Club ook Gent in bedwang houden op Stayen: “Hopelijk gaan de fans opnieuw massaal achter de ploeg staan”

Na het hardbevochten gelijkspel tegen Club Brugge blijft STVV in het nieuwe jaar ongeslagen in de competitie. Coach Bernd Hollerbach wil daar zondagavond een verlengstuk aan breien tegen AA Gent. Als de arbitrage tenminste geen roet in het eten van de Kanaries strooit. “Als club zijn we nog te braaf als we benadeeld worden door de scheidsrechter”, stelde Hollerbach vast.

De niet gefloten strafschopfout van Denis Odoi op Daichi Hayashi zinderde nog na op het Truiense oefencomplex, waar Bernd Hollerbach traditioneel de pers te woord stond. “We kunnen niet anders dan het accepteren, maar normaal is dit niet”, zuchtte Hollerbach. “Ik mis consistentie en daadkracht bij de scheidsrechters in onze competitie.”

Niet dat de Duitse trainer in de rol van Calimero wou kruipen. “Want ik stel ook vast dat het respect voor STVV alleen maar gestegen is sinds ik hier toekwam. Tijdens mijn eerste maanden hebben we het hard te verduren gekregen door scheidsrechterlijke beslissingen in ons nadeel. Ik zat meer (geschorst, nvdr.) in de tribune dan in de dug-out. Dat is gebeterd maar we zijn nog steeds te braaf, vind ik. We moeten met z’n allen meer lawaai durven maken als we benadeeld worden. Ik heb het gevoel dat ik soms de enige ben die zich laat gelden.”

Zonder Bruno

Hollerbach kan tegen de Buffalo’s geen beroep doen op zijn topschutter Gianni Bruno, aangezien AA Gent hem uitleent aan STVV. “Je kent mijn mening over die regel hier in België, ik vind er maar niets aan”, zuchtte Hollerbach. “Nu, ik heb een plannetje klaar over hoe we Gianni kunnen vervangen. Dat zal je zondag een uur voor de aftrap wel kennen (knipoogt). De groep is fit en competitief dus we zullen zeker een goede oplossing vinden.

Over tegenstander AA Gent dan. Door het drukke schema had Hollerbach de tijd nog niet gevonden om het doelpuntenloze gelijkspel van de Buffalo’s tegen Charleroi te herbekijken. “Maar ik weet waaraan we ons mogen verwachten. Ik ken het systeem van Gent, weet hoe ze spelen. Ik verwacht een gelijkaardige match als tegen Club Brugge. We zullen top moeten zijn en onze momenten grijpen als ze zich aandienen. Ik hoop dat de supporters opnieuw massaal achter de ploeg gaan staan zoals ze donderdag deden. Zij gaven ons het duwtje in de rug in onze jacht naar de gelijkmaker.”

Met Taichi Hara landde vrijdag overigens een tweede winteraanwinst van STVV. De boomlange Japanner wordt tot het eind van het seizoen gehuurd van de Spaanse tweedeklasser Alaves, een deal waar Hollerbach zich opgetogen over toonde. “Ik hoop dat zijn visum snel in orde geraakt. We kennen allemaal zijn kwaliteiten, met Taichi erbij krijgen we meer opties in de aanval.”