Razende afdaling in Kitzbühel eist tol met zware valpartijen, twee toppers blijven op spectaculaire wijze recht aan +100 km/u

De race werd ontsierd door een val van de Noor Henrik Roea. Die viel kort voor de finishlijn hard en moest met een reddingshelikopter weggebracht worden. De wedstrijd lag daardoor een tijd stil.

Wereldtopper Aleksander Aamodt Kilde kwam er beter vanaf. De Noor vloog aan een snelheid van meer dan 100 km/u ei zo na in de netten, maar herstelde zich wonderwel. Tot ongeloof van verschillende van zijn concurrenten.

Ook Marco Odermatt bleef ternauwernood op z’n latten staan:

Het is voor Kriechmayr zijn vijftiende Wereldbekerzege, de achtste in de afdaling. In Kitzbühel won hij nooit eerder de afdaling, wel een super-G in 2021. Dit seizoen schoot hij al drie keer raak in de afdaling. Hij nadert in de Wereldbekerstand afdaling met 419 punten op leider Aleksander Aamodt Kilde (520 ptn). De Noor kwam vrijdag niet verder dan een zestiende plaats (+0.97).

In de algemene Wereldbekerstand blijft de Zwitser Marco Odermatt, vrijdag pas 54e (+3.20), leider met 1186 punten. Kilde is tweede met 861 punten.

Zaterdag komen de skiërs in Kitzbühel opnieuw in actie in een afdaling. Het wordt de laatste wedstrijd van de Zwitserse skilegende Beat Feuz. Die zet op 35-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. Feuz werd vrijdag 28e (+1.42). Zondag is er in Kitzbühel nog een slalom.

Goggia wint de afdaling van Cortina d’Ampezzo

De Italiaanse Sofia Goggia heeft vrijdag de Wereldbeker afdaling in eigen land in Cortina d’Ampezzo op haar naam geschreven. De dertigjarige vice-olympisch kampioene haalde het voor de Sloveense Ilka Stuhec (+0.13), tweevoudig wereldkampioene (2017 en 2019), en de Duitse Kira Weidle (+0.36).

De Amerikaanse Wereldbekerleidster Mikaela Shiffrin (+0.50) werd vierde. De Zwitserse Corinne Suter viel zwaar en moest afgevoerd worden.

Voor Goggia was het haar vierde overwinning in de afdaling in vijf races dit seizoen. Nauwelijks een week geleden ging ze nog hard onderuit in het Oostenrijkse St Anton. Ze verstevigt haar leiderspositie in de Wereldbeker met 480 punten. Stuhec (272 ptn) verdringt Suter (218 ptn) van de tweede plaats.

Shiffrin sloeg de passage in St Anton over. Haar vierde plaats vrijdag in de afdaling, die niet haar specialiteit is, doet het beste vermoeden voor het aankomende WK in Frankrijk, in Courchevel en Méribel (6-19 februari).

Shiffrin evenaarde eerder deze avond het recordaantal van 82 Wereldbekerzeges van haar landgenote Lindsey Vonn. In de algemene Wereldbekerstand blijft ze ruim aan kop met 1245 punten. De Slovaakse Petra Vhlova (796 ptn) is haar dichtste achtervolgster.

Zaterdag staat in Cortina d’Ampezzo nog een tweede afdaling op het programma. Zondag wordt de manche in Italië afgesloten met een super-G.