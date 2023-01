Amper 2,5 maand na dubbele enkelbreuk pakt Kim Meylemans derde zege uit haar carrière: “Dit doet deugd na alle ellende”

Even terug naar begin november. Op training in Whistler loopt het helemaal mis voor Meylemans. The Little Belgian maakt een horrorcrash en breekt beide enkels. Wat volgde was een race tegen de klok om alsnog het WK - op 26 en 27 januari in Sankt-Moritz - te halen. Bovendien moest Meylemans - volgens het reglement van de Internationale Bobslee- en Skeletonfederatie - eerst nog verplicht drie andere wedstrijden afwerken. In de Wereldbekermanche in Winterberg eindigde Kim - terwijl ze amper kon lopen - meteen knap negende. Die goede lijn trok ze deze week door in de Europa Cupmanches (een niveau lager dan de Wereldbeker) in het Letse Sigulda. Donderdag eindigde Meylemans (1:45.45) tweede achter de Britse Amelia Coltman. Vrijdag waren de rollen omgekeerd: goud dus voor Meylemans, die meer dan een seconde van haar tijd afknabbelde (1.44.18).

“Dit was een geslaagde tweedaagse”, glunderde Meylemans. “Run na run ging het beter. Oké, het is misschien ‘maar’ Europa Cup, maar de Britten en het Estse meisje zijn kind aan huis op deze baan. Het zijn dus zeker geen pannenkoeken. Dit is dan ook een mooie overwinning. Eentje die deugd doet na alle ellende. Ik voel me heel goed op mijn nieuwe slee. Ik ben erg tevreden over mijn starts, die steeds dichter bij mijn normale starttijden komen. En ook heel belangrijk: de regelmaat. Het WK is ook verspreid over twee dagen, met vier runs. In dat opzicht was Sigulda een ideale voorbereiding.”

Meylemans reist zaterdag vanuit Letland door naar Sank-Moritz, waar zondagochtend al de eerste WK-trainingen op het programma staan. “Met welke ambities ik naar dat WK ga? Goh, ik kom van ver terug na die twee enkelbreuken en ben nog niet topfit. In de start zit ik toch nog één tiende van een seconde van mijn beste tijd af. Op vier runs betekent dat toch al vier tienden, niet niks in skeleton. Ik blijf dan ook liever realistisch: top 8 zou - gezien de omstandigheden - al heel mooi zijn. Alles beter, is bonus.”