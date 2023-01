Eupen - KRC Genk in gevaar? Eupen roept fans op om te komen sneeuwruimen

Eupen roept de hulp in van zijn supporters om sneeuw te komen ruimen in het Kehrwegstadion. Door de zware sneeuwval in de Oostkantons is het onzeker of de wedstrijd tegen KRC Genk (20.45 uur) straks kan doorgaan.

Sinds vrijdagmiddag is het onophoudelijk aan het sneeuwen in en rond Eupen. Zes uur voor de aftrap is het speelveld in het Kehrwegstadion bedekt met een sneeuwtapijt van een dikke tien centimeter. De club heeft dan ook de hulp van zijn fans ingeroepen om vanaf 17 uur het veld sneeuwvrij te maken. Of dat zal volstaan om de wedstrijd te laten doorgaan is onduidelijk. Volgens de lokale weerberichten zal het in Eupen blijven sneeuwen tot ongeveer 21 uur. In dat geval komt de openingswedstrijd van speeldag 22 in gevaar. Twee uur voor de aftrap zal scheidsrechter Bert Put het veld een eerste keer inspecteren.

De club meldt dat ze er alles aan zullen doen om de wedstrijd te laten doorgaan. De veldverwarming draait, maar kan geen grote hoeveelheden sneeuw in enkele uren tijd doen smelten zonder het speelveld te beschadigen. Alles hangt dus af van de hoeveelheid sneeuw die er nog valt in de uren voor de aftrap.

Daarnaast stelt zich ook nog de vraag of het verantwoord is om spelers en supporters in de huidige omstandigheden de baan op te sturen. In en rond Eupen heerst er chaos op de wegen.