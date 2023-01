Heeft Netflix-serie toptennissers op de Australian Open vervloekt? “Dit is gewoon toeval hoor...”

Momenteel loopt op de Netflix de tiendelige serie ‘Break Point’. Daarbij worden verschillende toptennissers gevolgd in hun dagelijkse bezigheid. Maar van de tien hoofdrolspelers in de eerste vijf afleveringen zijn er nog maar twee actief op de Australian Open.

Er wordt dan ook al een beetje lacherig gesproken over een ‘vloek’. Drie van de gevolgde tennissers gaven nog voor de start van het eerste grandslamtoernooi forfait met blessures: thuisfavoriet Nick Kyrgios (ATP 21), Ajla Tomljanovic (WTA 35) en Paula Badosa (WTA 16).

De Spaanse liet op sociale media weten “triest” te zijn na haar forfait en alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk terug te keren. Tomljanovic van haar kant kon haar teleurstelling op een persmoment maar moeilijk verstoppen. “Dit is waarschijnlijk de slechtste timing ooit”, stamelde de Australische in tranen.

Matteo Berrettini was tijdens het toernooi de eerste die sneuvelde van de ‘Netflix-tennissers’. De Italiaan, het dertiende reekshoofd, verloor in vijf sets van Andy Murray. Achtste reekshoofd Taylor Fritz ging er in de tweede ronde verrassend uit tegen thuisspeler Alexei Popyrin, die getraind wordt door Xavier Malisse. Vervolgens moest tweede reekshoofd Casper Ruud zijn koffers pakken na een nederlaag tegen de Amerikaan Jenson Brooksby.

“Of het een vloek is door die documentaire? Ik wist niet dat dit een dingetje was”, lachte Fritz. “Ik had ook wel de namen gezien die forfait moesten geven, maar ik heb er nooit aan gedacht dat ik hier zou verliezen door een show op Netflix. Zo denk ik niet.”

Ons Jabeur. — © REUTERS

Daarna sneuvelden er nog twee tennissterren uit ‘Break Point’. Ons Jabeur, de nummer 2 bij de vrouwen, verloor van de ongeplaatste Marketa Vondrousova. Thanasi Kokkinakis leek op weg om Andy Murray te verslaan, maar ging uiteindelijk in vijf sets onderuit. Bijgevolg zijn er nog maar twee van de tien hoofdrolspelers actief: Maria Sakkari en Felix Auger-Aliassime.

“Ter verduidelijking: dit is gewoon puur toeval hoor”, reageerde Netflix op Twitter.

