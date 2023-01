Nieuwe recreatiezone Blookberg gaat volgende zomer open: “Ontwerp is klaar”

“De gemeentelijke sporthal, tennis- en voetbalclub en de schutterij worden gecentraliseerd”, zegt schepen van Sport Dirk Smits. “Daarnaast voorzien we een groene verbinding, zowel met het centrum van onze gemeente als met de Lieteberg. Bovendien is het een uitgelezen kans om in het park zoals het wordt uitgewerkt een speelruimte met verschillende zones te voorzien. Allemaal op maat van de verschillende leeftijdscategorieën. Zo is er voor kleuters een zandbak met speeltoestellen in de onmiddellijke nabijheid van het terras, een zone met hindernissenparcours voor wat oudere kinderen en een derde zone met een toren en glijbaan als blikvanger. Het geheel sluit aan op het speelbos zodat er voor de kinderen een grote speelsite ontstaat. De KSA van Zutendaal neemt het ambassadeurschap van die zone voor haar rekening. Het binnengebied van de recreatiezone wordt verkeersvrij gehouden. Auto’s kunnen gestald worden op de parking in de rand van de zone. Voorts zijn er drie petanquebanen voorzien.” Totale kostprijs bedraagt 500.000 euro. Het bedrag is deels gesubsidieerd. In maart gaan de werken van start. Verwacht wordt dat de nieuwe recreatiezone komende zomer open gaat.” (cn)