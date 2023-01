Ernstig ongeval met strooiwagen veroorzaakt hinder op E313 in Ranst

Op de E313 richting Antwerpen is vrijdagmiddag ter hoogte van Ranst een strooiwagen tegen de vangrail beland en gekanteld. Dat bevestigt het Vlaams Verkeerscentrum. De bestuurder raakte gewond en de strooiwagen verloor een deel van zijn lading zout. De hinder is aanzienlijk

De precieze oorzaak van het incident zal nog worden onderzocht, maar in de omgeving is wel watergladheid gemeld. De bestuurder van de strooiwagen verloor allicht de controle over het stuur op de rechterrijstrook, raakte daar eerst de vangrail en slingerde vervolgens naar de middenberm en weer terug naar de rechterzijde. Daar belandde het voertuig in de vangrail.