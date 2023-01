Gepensioneerde vrouw in één klap miljonair na lottowinst: “Op winnen staat geen leeftijd”

Fabian Verschelde (51) van Movieworld in Nazareth verkocht het winnende lot aan een trouwe klant. “Ik heb mijn zaak al meer dan twintig jaar, maar het is de eerste keer dat ik iemand zo’n grote pot heb zien winnen”, zegt hij. “Ik heb geregeld wel klanten die 1.000 of 10.000 euro wonnen, maar één miljoen, nee, dat zag ik nog niet.”

Liliane Goor van de Nationale Loterij overhandigde een symbolische cheque aan de zaakvoerder. De echte cheque is uiteraard al verzilverd. “We raden mensen altijd aan om anoniem te blijven”, zegt Goor. “Een andere tip die we ook steeds meegeven, is om het geld niet meteen uit te geven. Het is beter om het geld een zestal maanden onaangeroerd te laten, zodat je goed kan nadenken over wat je ermee doet. Zo maak je geen impulsieve beslissingen.”

40 nieuwe miljonairs

In 2022 mochten veertig mensen zichzelf Lotto-Jackpotwinnaar noemen, wat neerkomt op zes juiste nummers. Al deze mensen zijn nu miljonair. “En op winnen staat geen leeftijd”, zegt Goor. “Zo was de oudste winnaar tot hiertoe 97 jaar en de jongste 19 jaar. De Nationale loterij investeert jaarlijks 345 miljoen euro in diverse maatschappelijke, humanitaire, wetenschappelijke, culturele en sportieve projecten.”