Van Gerard Piqué tot Magic Johnson: de NBA was woesdagavond in Parijs en daar wilde iedereen bij zijn

De NBA maakte weer zijn traditionele en jaarlijkse uitstapje naar Europa en meer bepaald naar Parijs. Detroit Pistons en Chicago Bulls werkten een wedstrijd af in Parijs, de tweede NBA-match ooit op Franse bodem na Charlotte-Milwaukee in 2020. Het was vooral smullen naast de court waar het wemelde van vele bekende sterren uit de sport- en entertainmentwereld. Met als opvallend duo Gerard Piqué met Irina Shayk, het ex-liefje van Cristiano Ronaldo.

De Bulls wonnen met 126-108. Chicago domineerde zo goed als de ganse match. DeMar DeRozan, Nikola Vucevic en Zach LaVine waren de sterkhouders. Detroit Pistons blijft de rode lantaarn in de Eastern Conference van de NBA en de Bulls prijken op de tiende plaats. Voor de Bulls was het de tweede uitstap naar de Franse hoofdstad. In 1997 speelden Michael Jordan, Scottie Pippen en co. tegen PSG met ex-Belgian Lion Eric Struelens.

Tony Parker en Joakim Noah in Parijs. — © ISOPIX

Vele bekende internationale sterren maakten tevens hun opwachting in de Accor Arena in Parijs. Verschillende ex-Franse NBA-spelers als Tony Parker, Mickaël Piétrus, Ronny Turiaf en Joakim Noah tekenden present. Ben Wallace en Earvin “Magic” Johnson waren ook van de partij. Naast Magic zat Pharrell Williams. Atletieksterren Renaud Lavillenie en Kevin Maye, Formule 1-piloten Charles Leclerc, Esteban Ocon en Pierre Gasly en .. Gerard Piqué met Irina Shayk, het ex-lief van Cristiano Ronaldo.