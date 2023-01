Unizo Bocholt heft het glas op 2023

Gastspreker was niemand minder dan Danny Van Assche, topman van Unizo, die de Bocholter ondernemers een hart onder de riem kwam steken voor de uitdagingen in 2023. Ook burgemeester Stijn Van Baelen toostte op het nieuwe jaar. Tijdens het netwerkevent konden de gasten genieten van heerlijke hapjes, dranken en toffe muziek. "We zetten het jaar op die manier alvast goed in! Ondernemers samenbrengen om van elkaar te leren daar streven we naar met het bestuur van Unizo Bocholt", aldus Carolien Claes van CC verzekeringen en bestuurslid van Unizo in Bocholt.