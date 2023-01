Red Lions staan dankzij ruime zege tegen Japan met anderhalf been in kwartfinale van het WK, sterspeler Hendrickx blesseert zich

In hun derde en laatste groepswedstrijd op het WK hockey hebben de Belgian Red Lions gedaan wat ze moesten doen: met ruim verschil winnen van Japan. Het werd 7-1. Tom Boon scoorde vier keer, maar sterspeler Alexander Hendrickx blesseerde zich. Tenzij Duitsland deze namiddag met een monsterscore (negen goals verschil) weet te winnen van Zuid-Korea eindigen de Belgische titelverdedigers als groepswinnaar in Poule B en ontmoeten ze in de kwartfinale de winnaar van het duel tussen gastland India en Nieuw-Zeeland.

De opdracht voor de Red Lions bij de start van hun laatste groepsduel tegen Japan was simpel: met zo veel mogelijk doelpunten verschil winnen. Na een klinkende 5-0-zege tegen Zuid-Korea en een 2-2-gelijkspel tegen Duitsland deelde het de leiding met de Duitsers. Het doelpuntensaldo beslist over groepswinst, enkel de vier groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. Duitsland had Japan met in hun eerste partij met 3-0 geklopt. Een klinkende zege met ruimere cijfers zou de Belgen met anderhalf been in de kwartfinale brengen. Een opsteker vooraf: cruciale pion Arthur Van Doren, geblesseerd in de topper tegen Duitsland, was opnieuw fit en startte in de basis tegen Japan. Ook John John Dohmen en Simon Gougnard tekenden na afwezigheid present: België op volle sterkte.

Maar het zit de Belgen qua blessurelast op dit WK voorlopig niet mee. Na amper vijf minuten spelen, bij de eerste Belgische strafcorner, botste Alexander Hendrickx op een Japanner. Hij tastte meteen naar zijn knie en moest geblesseerd vervangen worden. Een flinke aderlating voor de Red Lions. Hendrickx is de beste strafcornerspecialist ter wereld en had als mede-topschutter een belangrijk aandeel in de eerste wereldtitel van de Belgen. Ondanks de blessure van Hendrickx bleven de Lions domineren. In het eerste kwart vielen, ondanks enkele prima kansen, echter geen doelpunten meer.

Daar kwam in een beresterk tweede kwart van de Lions gelukkig verandering in. Na drie minuten opende Cedric Charlier de score met een verwoestende uithaal: 1-0 en de ban was eindelijk gebroken. Nadien achtte Tom Boon zijn moment gekomen. Met 34 doelpunten vindt Boon dit seizoen in de Belgische competitie blindelings de weg naar het doel, maar op het WK stond hij tot vrijdag nog droog. “Het zou leuk zijn om te scoren, maar ik leg mezelf geen druk op”, had Boon vooraf gezegd. “Het klopt dat ik graag wat meer aan de bal wil komen en meer kansen wil krijgen tijdens de wedstrijd.” Die kansen kwamen er in het tweede kwart en de Belgische goalgetter maakte ze bijna allemaal af. Boon scoorde twee keer in vijf minuten en leek even later een hattrick te lukken, maar het was Dockier die de bal als laatste raakte. België mocht met een verdiende 4-0 de rust in. Balbezit: 72%. Doelkansen: 10 tegen 1. De statistieken zeiden alles.

Wie dacht dat de Red Lions in de tweede helft meteen de score nog verder zouden uitdiepen kwam bedrogen uit. De fiere Japanners rechtten de rug en gaven in het derde kwart weinig kansen en geen enkel doelpunt prijs. Bij de start van het vierde kwart maakte Fukuda er zowaar 4-1 van. Het sein voor de Belgen om opnieuw een versnelling hoger te schakelen om de groepswinst veilig te stellen. Het was alweer Tom Boon die het verschil maakte. De aanvaller scoorde zijn derde doelpunt van de avond en kreeg drie minuten later navolging van Sebastien Dockier die de bal in het dak van het doel ramde. Boon zette tot slot zelf de kroon op het werk door de 7-1 vanop penalty binnen te schieten. Goed voor het honderdste doelpunt van de Red Lions op een WK.

Tom Boon

Dankzij deze monsterzege zijn de Belgen zo goed als zeker van de groepswinst. Duitsland moet zodadelijk - de match is gestart om 14u30 Belgische tijd - met minstens 9-0 van Zuid-Korea om over de Red Lions naar de groepswinst te wippen. België klopte in zijn eerste wedstrijd Zuid-Korea met 5-0. Als groepswinnaar ontmoeten de Red Lions volgende week dinsdag om 14u30 Belgische tijd in de kwartfinale de winnaar van de achtste finale tussen India en Nieuw-Zeeland. De kans is reëel dat de Red Lions zich mogen opmaken voor een duel tegen het thuisland in een heuse heksenketel.

In het onwaarschijnlijke scenario dat Duitsland alsnog over de Red Lions wipt, spelen de Belgen op maandag in de 1/8ste finales – een cross-over tegen Frankrijk.

Een bedenkelijke blik bij Alexander Hendrickx

