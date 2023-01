Vanaf vrijdagavond kan je elke week een aflevering van ‘The White Lotus’ zien op Play4. — © The Hollywood Archiv

Play4 zendt vanaf vrijdagavond de succesvolle HBO-reeks ‘The White Lotus’ uit. Die was tot nu alleen maar betalend via Streamz te bekijken in Vlaanderen. Wat moet je weten voor je eraan begint?