Sint-Pieters-Leeuw/Drogenbos/Vorst

Begin deze week stelde voetbalclub Union de plannen voor een nieuw voetbalstadion in de Bempt in Vorst voor, op een boogscheut van Drogenbos en Ruisbroek en vlak bij de Ring. Een paar maanden geleden nog had het Leeuwse gemeentebestuur bedenkingen bij die locatie omwille van mogelijke mobiliteitsproblemen. Maar nu stelt het die visie bij.