Stijn Meuris getuigt in ‘Het Huis’ over vreselijke gebeurtenis in zijn leven: “Ik dacht dat het goed zou komen”

In ‘Het Huis’ krijgt Eric Goens maandagavond muzikant-en-zoveel-meer Stijn Meuris over de vloer. Die neemt geen blad voor de mond: hij vertelt over een jeugd zonder muziekinstrumenten of notenleer, hoe hij twee jaar geleden op het nippertje ontsnapte aan de dood en het vreselijke verlies van zijn vriendin twintig jaar geleden. “Ik dacht dat het goed zou komen. Een paar dagen later was ze er niet meer.”