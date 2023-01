Vrachtwagens vast op Wagemanskeel: “Raken helling niet op”

De meeste vrachtwagenchauffeurs zijn verrast door de gladheid van de wegen. “We wisten wel dat het ging sneeuwen maar niet dat daardoor het verkeer zou vastzitten”, zegt één van die stilstaat in de rij. Sommige bestuurders rijden weer achteruit om op een recht stuk weg een nieuwe aanloop te nemen in de hoop de helling in een hogere versnelling over te kunnen. Maar ook dat lukt niet. Het verkeer zit voor vrachtwagens helemaal strop op de Wagemanskeel. Personenwagens kunnen wel nog langs maar ook voor die bestuurders is het uitkijken. Niet onbelangrijk is dat als een vrachtwagen de eerste helling over geraakt de bestuurder nog met twee andere hellingen geconfronteerd wordt alvorens doorheen de Wagemanskeel te geraken.