De Lijn houdt bussen binnen in Limburg door winterweer

Er rijden voorlopig geen bussen meer uit van De Lijn in de provincie Limburg. Dat heeft de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij vrijdag omstreeks 13.00 uur bekendgemaakt via Twitter. Ze verwijst naar “de extreme weersomstandigheden” in de provincie.

“Vanwege de extreme weersomstandigheden in de provincie Limburg rijden onze bussen voorlopig niet meer uit in deze provincie”, staat te lezen op Twitter. Die “extreme weersomstandigheden” slaat dan vooral op de sneeuw en de gladde wegen. Het is vrijdag dan ook nergens langer aan het sneeuwen dan in Limburg. De temperaturen zijn er ook erg laag, waardoor de wegen er erg glad bij liggen. De provincie ligt bijna helemaal bedekt met een witte laag. Er zijn ook heel wat meldingen geweest van gladde voet- en fietspaden.