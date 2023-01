Duel tussen Jong Genk en SL16 FC afgelast door hevige sneeuwval

Koning Winter is in het land. Vrijdag trekt een sneeuwzone van west naar oost. De Belgische voetbalbond neemt daarom het zekere voor het onzekere. De Pro League besliste om het duel tussen Jong Genk en SL16 FC uit te stellen. Mogelijk volgen er in de loop van de dag nog verdere afgelastingen, waaronder ook duels in de lagere reeksen. We houden u hier verder op de hoogte.