Aldi opent voor tweede maal uitverkoop aan Hasseltweg in Genk

Voor de tweede maal opent Aldi een outletwinkel aan de Hasseltweg in Genk. Daar kan je aan lagere prijzen terecht voor de aankoop van non-foodartikelen uit de resterende voorraad.

Het gaat om producten die al eerder te koop werden aangeboden in de wekelijkse aanbiedingen op woensdag en zaterdag. Aan de Hasseltweg vindt u onder meer wildcamera’s, radio’s, meubelen en andere producten. De overstock is nog altijd het gevolg van de coronapandemie. De Outletwinkel aan de Hasseltweg, naast de Action, opent zaterdag de deuren en zal van maandag tot zaterdag open zijn van 8.30 uur tot 19 uur. Op 11 februari, of als de voorraden uitgeput zijn, gaan de deuren weer dicht. ( cn)