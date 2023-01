Minister Demir dreigt met stopzetten van pijpleiding die Limburg zou doorkruisen

Het departement Omgeving kreeg in mei 2021 zo’n 3.500 digitale reacties over de geplande leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en het Maasland. De inwoners van Tessenderlo lieten van zich horen. — © ZB

De Vlaamse regering zet het pijpleidingtraject tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied voorlopig stop. Dat laat minister van Omgeving Zuhal Demir weten. Op verschillende plaatsen in Limburg was er protest omdat de ondergrondse leidingstraat woningen en natuurgebieden doorkruist.

Twee jaar geleden startte Vlaanderen een publieke bevraging voor de leidingstraat. Via die reservatiestrook zouden chemische stoffen worden vervoerd tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. Drie mogelijke tracés lagen voor. Onder meer in de gemeenten Laakdal, Meerhout en Tessenderlo, langs de grens tussen Antwerpen en Limburg, heerste al snel ongerustheid over mogelijke littekens die het project op het landschap kan achterlaten. De bevraging leverde 4.300 reacties en verschillende petities op.

De regering zet het lopende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nu stop. Na de vele inspraakreacties en extra onderzoek is duidelijk dat het project grondig bijgestuurd zal moeten worden, zegt Demir.

De industriële partners moeten nu een convenant opmaken met onder meer hun timing en flankerend beleid. De regering eist dat het project verloopt zonder onteigeningen en dat natuurschade maximaal wordt voorkomen. De leidingstraat moet bovendien volledig worden ingezet voor de klimaat- en energietransitie richting minder fossiele brandstoffen.

Het centrale tracé werd al uitgesloten omdat dat niet kan worden gerealiseerd zonder onteigeningen. Het noordelijke en het zuidelijke tracé liggen wel nog voor, maar ook die zullen moeten worden aangepast om onteigeningen te vermijden.

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld), ook schepen in Diest waar de leiding zou passeren, wil dat er nu eerst met de gemeenten wordt overlegd. “Ik roep de regering op om eerst met gemeenten en inwoners in overleg te gaan voordat er een volgend plan gelanceerd wordt”, zegt hij. “Ecologisch vervoer van stoffen en energie is belangrijk in de toekomst. We mogen daarvoor niet vervallen in Not In My Backyard-denken. Maar als je daar een succes van wil maken, moet je dat samen met lokale besturen uitwerken.”