RC Peer - hier in actie tegen Peer SV - kan in 4C een zesde zege op rij boeken. — © Karel Hemerijckx

In 4A kan Juve A profiteren van het vrije weekend van Zonhoven B om de leiding te nemen, in 4B staan twee onderlinge duels in de top zeven op het menu, in 4C willen Eksel B en RC Peer hun zegereeks verderzetten en in 4D wil Uikhoven stunten tegen de leider. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)