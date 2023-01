Zoon van een olympisch kampioen en zelf pas prof op zijn 22e: dit is Thomas Henry, de Grote Vriendelijke Reus die op weg lijkt naar Anderlecht

Alles begint met goeie sportgenen. En op dat vlak zit het bij het Franse Anderlecht-target Thomas Henry (28) wel snor. Zijn vader is olympisch kampioen schermen, zijn moeder Frans kampioene basketbal. In zekere zin zou het bizar zijn dat hij bij paars-wit belandt, daar waar spelers op hun vijftiende verjaardag prof worden, want Henry is een echte laatbloeier en tekende zijn eerste profcontract pas op zijn 22e. Momenteel verkommert hij op de bank van het Italiaanse Hellas Verona.