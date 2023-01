Wil je als drukbezette ouder toch in vorm blijven? Pas dit trucje van prinses Kate toe

Wie zelf kinderen heeft, weet dat het niet makkelijk is om én voldoende tijd te maken voor z’n kroost, én tegelijkertijd gezond en fit te blijven. Meestal schiet dat tweede er dan ook bij in. Prinses Kate heeft echter zo haar eigen manier gevonden om de twee te combineren met haar toch al drukke leven.

Het is tijdens een receptie voor het England Wheelchair Rugby League team op donderdag dat de prinses wat dieper inging op de kwestie, naar aanleiding van een vraag van één van de atletes. Het is geen geheim dat Kate in haar jonge jaren erg sportief was en ook nu nog probeert ze om die trend verder te zetten. Naar de sportschool gaan zit er op dagelijkse basis misschien niet in, maar ze heeft een andere manier gevonden om gezond te blijven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik loop achter de kinderen aan − wanneer ik maar kan, probeer ik wat aan lichaamsbeweging te doen, zelfs wanneer dat betekent dat ik voor school samen met de kinderen op de trampoline sta te springen”, aldus de prinses. “We zijn sowieso altijd enigszins competitief onder elkaar. Ze houden allemaal van sport en Louis is gek op rugby. Ze zijn op een leeftijd waarop ze niets liever doen dan heen en weer rennen.”

LEES OOK:

Het zal echter niemand verbazen dat Kate ook regelmatig een echte work-out plant, inclusief planking, joggen en pilates. Achter je kinderen aanrennen volstaat dus niet om even fit te zijn als Kate, maar kwaad kan het ongetwijfeld niet.