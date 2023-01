Waarom speelt tennisster Jessica Pegula met een ‘3’ op haar rok tijdens de Australian Open? “Ik zag het tragische incident...”

In haar drie wedstrijden in Melbourne stond Pegula tot dusver slechts 3 uur en 35 minuten op de baan. Ze liet ook nog maar elf spelletjes aan haar opponenten. Pegula neemt het in de vierde ronde op tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 23), de winnares van Roland Garros in 2021.

Wie goed oplet, ziet dat Pegula elke keer met het nummer drie op haar outfit speelt. Dat doet ze ter ere van American footballer Damar Hamlin. De 24-jarige speler van Buffalo Bills kreeg begin januari een hartstilstand tijdens de wedstrijd tegen Cincinnati Bengals en zakte ineen op het veld. Intussen kon die het ziekenhuis weer verlaten.

© ISOPIX

“Ik zag het tragische incident en ik wilde mijn steun tonen. Het is een beetje raar, maar ik wilde een brug bouwen tussen Australië en Buffalo, New York. Zijn herstel gaat erg voorspoedig en dat is fantastisch om te zien”, aldus de Amerikaanse.