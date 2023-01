Overleden bewoner via trap uit flat gehaald, omdat lift al meer dan maand stuk is: “Zo kan het toch niet verder?”

De 88-jarige Johannes Van Lier zit met de handen in het haar. Samen met de 11 andere bewoners van een appartementsgebouw aan de Bredabaan zit hij al meer dan een maand zonder lift en er is geen beterschap in zicht.

Johannes woont op de derde verdieping. “Ik woon hier als alleenstaande al zes jaar. Het probleem dateert al van 14 december. Maar het is vroeger nog al gebeurd dat we opgesloten zaten in de lift. De eigenaar van het gebouw laat niets van zich horen, wij weten nu echt niet meer wat we moeten doen. Blijkbaar moeten wij eerst met de huurders overeenkomen om de kosten te betalen, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn. In december heeft de eigenaar al laten weten dat het lang zou kunnen duren”, zegt Johannes.

“Als ik boodschappen ben gaan doen, dan is het trede per trede en geregeld even stilstaan om uit te blazen. Dat is toch geen doen meer. Voor mijn buurvrouw is het nog moeilijker. Zij is slecht te been. Mijn buurman aan de andere kant is vorige zaterdag overleden. Er stonden plots twee agenten voor zijn deur. Het lichaam moest langs de trap naar beneden worden gebracht. Op de vierde verdieping woont een vader met zijn dochter. De dochter moest naar het ziekenhuis worden gebracht, maar zonder lift ging dat blijkbaar niet. Ze is dan maar met een ladder van de brandweer naar beneden gehaald. Dat zijn toch geen toestanden meer. Deze situatie duurt nu al meer dan een maand, dat kan zo toch niet verder”, zucht Johannes.

De eigenaar, die in het buitenland verblijft, had van zijn kant toch wat goed nieuws: “Er was een offerte opgemaakt van een firma en die was al goedgekeurd vóór Kerstmis. Maar dinsdag heb ik vernomen dat die firma niets meer van zich heeft laten weten en dat ze ondertussen iemand anders aangesproken hebben. Woensdag ontving ik dan het bericht dat de werken deze week nog worden uitgevoerd.”(jbr)