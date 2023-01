Toadzilla: gigantische reuzenpad van 2,7 kilogram aangetroffen in Australië

In een nationaal park in het oosten van Australië hebben parkwachters een gigantische reuzenpad aangetroffen. Het dier was meer dan 25 centimeter lang en woog 2,7 kilogram.

De pad werd gevonden in het struikgewas in het Conway National Park, in de Australische deelstaat Queensland. “Ik kon niet geloven hoe groot en zwaar het was”, zegt parkwachter Kylee Gray, die het amfibie een week geleden ontdekte. Het dier werd omwille van zijn enorme omvang ‘Toadzilla’ gedoopt in de Australische media, een verwijzing naar het Engelse woord voor ‘pad’ en het fictieve dinosaurusachtige monster ‘Godzilla’.

Het gaat mogelijk om het grootste exemplaar dat ooit van de soort werd waargenomen. Guinness World Record maakt enkel melding van een reuzenpad van 2,65 kilogram, die in 1991 werd waargenomen.

De reuzenpad is een invasieve soort in Australië. Het dier, vermoedelijk een vrouwtje, moest daarom geëuthanaseerd worden.

Reuzenpadden werden in 1935 ingevoerd in Queensland om de verspreiding van de suikerrietkever tegen te gaan. Maar de introductie van het giftige dier had verwoestende gevolgen voor de plaatselijke fauna.