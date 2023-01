Tom Boonen krijgt op iconische helling kunstwerk van... zijn benen: “Heb drie uur op één been moeten staan. Dat was geen lachertje”

In Maarkedal werd deze voormiddag een wel heel bijzonder monument onthuld: een kunstwerk geïnspireerd op de wielercarrière van Tom Boonen. Het kunstwerk staat boven op de Taaienberg, ook wel de Boonenberg genoemd, en is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen.

“Ik heb natuurlijk een enorme band met de Taaienberg, gaandeweg tijdens mijn carrière noemden ze hem zelfs de Boonenberg. Ik ben natuurlijk erg vereerd en blij dat ik deel heb uitgemaakt van het proces om dit kunstwerk te maken. Ik heb zelfs met mijn vuist op tafel geslagen van tijd tot tijd. (lacht) Het is geen standbeeld, dat wou ik absoluut niet. Dus ik ben heel erg blij dat ik op dit plekje vereeuwigd ben.”

Zes uur ‘geposeerd’

Opvallend: het kunstwerk - dat twee benen afbeeldt - zijn niet zomaar lukraak gekozen benen. Het zijn effectief afgietsels van de benen van Tom Boonen. “Dat heeft toch een zestal uur geduurd”, aldus de ex-wielrenner. “En dat was geen lachertje. Ik moest - been per been - drie uur op het ene en drie uur op het andere staan. Nadien werden mijn benen ingeverfd met een soort latex en tot slot werden ze ook nog eens in het gips gestoken.”