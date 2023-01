Nederlandse coronascepticus Willem Engel krijgt maand voorwaardelijk voor opruiing

De rechtbank in Rotterdam heeft Willem Engel vrijdag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand voor opruiing. In de strafzaak had het Nederlandse Openbaar Ministerie een taakstraf van 180 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk geëist tegen de voorman van de voormalige antivaxgroep Viruswaarheid. Van de zes feiten op de tenlastelegging werd hij vijf keer vrijgesproken.