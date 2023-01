Politie neemt Braziliaanse stervoetballer Dani Alves in hechtenis voor vermeende aanranding

De Braziliaanse voetballer Dani Alves werd vrijdag aangehouden door de politie in Les Corts, een district in Barcelona. Dat bevestigde een woordvoerder van de Catalaanse politie, de Mossos d’Esquadra, aan het Franse persbureau AFP. De 39-jarige Alves wordt beschuldigd van aanranding.

Alves meldde zich vrijdagochtend na een dagvaarding aan het commissariaat van Les Corts. De politie nam hem in hechtenis en Alves werd overgebracht naar de rechtbank, waar hij verantwoording zal afleggen bij een rechter.

Vorige week dinsdag raakte bekend dat het gerecht in Barcelona een onderzoek opende naar een vermeende aanranding door Dani Alves. De oud-speler van FC Barcelona zou ongevraagd een vrouw onder haar ondergoed hebben betast in een nachtclub. De vrouw diende een klacht in. Alves, die vorige maand nog actief was met Brazilië op het WK in Qatar, ontkent de beschuldigingen. De aanranding zou in december hebben plaatsgevonden.

Dani Alves is momenteel aan de slag bij het Mexicaanse UNAM Pumas. Hij kwam in twee periodes (2008-2016 en 2021-2022) uit voor FC Barcelona. Verder speelde hij ook voor Sevilla, Juventus, PSG en Sao Paulo FC.